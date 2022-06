‘Bijna alles was achterstallig, nu is de restauratie ver klaar’: kom sfeer proeven op Landgoed Mattemburgh

,,We hebben kleertjes gekregen die de gravin nog gedragen heeft toen ze klein was. Dat is meer dan een eeuw geleden. Ze is geboren in 1905 en stierf in 1967", vertelt Klaas Koopmans van Brabants landschap. Hij is de tuinbaas op Mattemburgh. ,,De vroegere huishoudster, Jo van der Wegen, had die jurkjes nog in haar bezit. Ze is al op leeftijd en zocht er een goede bestemming voor. Nu worden ze permanent tentoongesteld in de villa.”