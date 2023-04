Bierliefhebbers opgelet: hier leer je meer over de Bergse biergeschiedenis

Grondwater­peil in West-Bra­bant weer op orde: ‘Maar dit geeft nul garantie’

BREDA – Het was droog, maar door de vele regen is het grondwaterpeil weer op orde. Een groot verschil met een jaar geleden: toen werden in april nog een beregeningsverbod afgekondigd door Brabantse waterschappen. ,,Maar we moeten niet te vroeg juichen.”