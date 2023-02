Bieb in Huijbergen weet nog steeds niet wat nieuwe plek wordt

Verhuizing bieb?

Schuurbiers antwoordde dat er wel gesloopt mag worden, maar nog niet gebouwd. Hij wist ook te melden dat er nog steeds gesprekken gaande zijn met de bezwaarmaker en dat daar schot in zit. Ook is de gemeente in gesprek met de bibliotheek en De Nijs/Soffers over de bouw van een nieuwe bieb achter MFC de Kloek in Huijbergen. „Die gesprekken verlopen goed, en we hebben bijna een oplossing.”

Buurtsuper

Bolders had ook vernomen dat er plannen bestaan om de bibliotheek in de nabije toekomst in de leegstaande Huijbergse kerk te vestigen. Hierop kon Schuurbiers geen antwoord op geven omdat de gemeente geen partij is in de verkoop van de kerk. Als er gesloopt is, en er een akkoord is met de bezwaarmaker, gaat De Nijs op die plek een nieuwe buurtsuper bouwen met op de bovenverdieping een appartementen.