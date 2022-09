Bezwaren ondernemers van tafel: ‘Dagelijks Leven mag verzorgingshuis bouwen aan Ambachtsweg’

Jong in.... Imelda Holster (20) houdt van de rust in Lepel­straat: ‘Thuiskomen geeft me meteen een soort vakantiege­voel’

LEPELSTRAAT - De enorme rust is wat Imelda Holster (20) zo fijn vindt aan haar woonplaats Lepelstraat. Doordeweeks gaat ze naar school in de stad, maar thuiskomen in haar kleine dorp vindt ze heerlijk. ,,Als ik het druk heb gehad, kom hier meteen weer tot rust.”

25 september