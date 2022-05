Bezoekers scoren tussen de regenbuien door op rommelmarkt bij Bommesee in Bergen op Zoom

Belangstelling genoeg

De tuindersvereniging had zelf ook veel rommel in de aanbieding. Ze bracht een fiets 50 euro op en werden er perkplantjes, tomatenplantjes, paprikaplantjes en meststoffen verkocht. Jennifer Kraaijvanger had het in haar kraampje ook naar haar zin. Ze verkocht best veel tweedehands kinderkleding en zelfgemaakte kleding die ze speciaal voor de rommelmarkt had laten maken. Ook voor zelfgemaakte armbandjes was belangstelling genoeg.