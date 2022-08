Bezoek het atelier van de Bergse fotograaf Nick Franken in Breda

Op atelierbezoek bijKunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars hun deuren. Dit keer autonoom fotograaf Nick Franken uit Bergen op Zoom, met een fotostudio in de culturele broedplaats Electron in Breda.

Nick Franken (40) was als 8-jarig kind in de weer met de Pentax en Practica van zijn vader. Later met zijn Nikon. ,,Fotograferen was zijn hobby. Ik had geen idee dat ik er nog eens mijn beroep van zou maken, dat besef kwam geleidelijk. Na een multimedia-opleiding op het Grafisch Lyceum in Rotterdam heb ik daar ook nog vormgeving/fotografie gestudeerd. De opleiding die ik zocht bestond niet. Ik wilde me eigenlijk in 3D-technieken en special effects verdiepen.”

Nick ging skaters fotograferen. ,,Ik skate zelf. Tijdens mijn studie kreeg ik al positieve reacties op mijn foto's. Vanaf 1996 ging ik met Photoshop aan de gang en ben ik voor Studio Limelight in Utrecht gaan werken; reclamefotografie voor grote merken als Albert Heijn en Unilever. Daarna volgde een paar jaar redactionele fotografie bij Studio Oostrum in Den Haag, voor medische vakbladen onder meer.”

Quote Open communice­ren is een voorwaarde als je mensen als zichzelf op de foto wil krijgen Nick Franken

,,Daarna begon ik voor mezelf, bewust vanuit mijn hometown Bergen op Zoom. In een kleine stad is het makkelijker opvallen en om van daaruit verder naam te maken. Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vond, maar durf ook commercieel te denken. Voor het zakelijke gebied schakelde ik een coach in, daar heb ik veel aan gehad. Talent hebben is één, jezelf verkopen is iets anders.”

Beetje brutaal

Als fotograferend kunstenaar is Nick zijn eigen art director. ,,Ik vond het eerst lastig mij empathisch te uiten. Nu blijkt mijn eerlijkheid een deel van mijn kracht. Je mag best een beetje brutaal zijn als fotograaf. Klanten waarderen het als jij zegt te weten hoe je iets moet aanpakken. Voor elk budget is iets te maken. Mijn specialiteit: verhalen met mensen.”

,,Open communiceren is een voorwaarde als je mensen als zichzelf op de foto wil krijgen. Techniek is een hulpmiddel, die zit er wel ingebakken. Maar dat is niet genoeg om bij grote bedrijfsportretten ook louter leuke, interessante mensen in beeld te vangen. Net als schilder Jan Steen vertaal ik een verhaal naar beeld. Eerst moet je dus het verhaal bedenken. Daar pak je elementen uit, daarmee componeer je het uiteindelijke het beeld. De foto is de vertolking van het verhaal.”

Volledig scherm Berry Jaspers, ,,een heel vrolijke gozer”. © Nick Franken

Momenteel experimenteert Nick met artificial intelligence. ,,Algoritmen bepalen hierbij het beeld. Is dat kunst? Wel als jij het verhaal bedenkt en de opdracht verstrekt. Ik zag al heel bijzondere resultaten.” Voor zijn altijd bijzondere (groeps)portretten houdt hij echter alle creatieve touwtjes strak in handen. ,,Creativiteit is alles wat je in het leven bij elkaar raapt. Alles wat je ziet, hoort, ruikt en ervaart gebruik je in je verhaal. Daarom is Electron zo’n fijne plek voor kruisbestuivingen. Het is een hub, een springplank, want ik durf internationaal te denken.”

Vrolijke gozer

Op de portretfoto hier staat Berry Jaspers uit Den Haag. ,,Ik zag hem in clips en vroeg me af wat voor persoon er achter die tatoeages zat. Met wat voor emoties? Ik maakte een afspraak en praatte een halve dag met hem. Je leert iemand kennen en legt die persoon vast. Ik heb me gefocust op zijn ogen. Die vertellen het verhaal. Zonder ogen géén ziel. Mensen lopen op straat in een boog om hem heen, maar hij is een heel vrolijke gozer. Dat zie je hier. Ik ga altijd zonder vooroordelen een shoot in. Dat zou ik zelfs met omstreden politici doen…”

Volledig scherm Voor hen die hun leven gaven (For-our-Liberty). © Nick Franken

De andere foto heet Voor hen die hun leven gaven. Voor al die militairen die we vergeten zijn. De compositie zit vooraf al helemaal in mijn hoofd. De foto is gemaakt op de Canadese begraafplaats. Qua techniek: alleen wat doordrukken en tegenhouden. Verder is het één foto, alles was vooraf bepaald. Ik had een rookmachine gehuurd en Ward Warmoeskerken ontwierp het kostuum met die oude Canadese vlag. Eén keer werd de ontspanknop ingedrukt, met respect voor de mensen die op die begraafplaats liggen. Daarna hoop je dat mensen erbij stil staan en nadenken over wat er is gebeurd, want zonder hen zaten wij hier niet.”

Nick Franken, Speelhuislaan 171, Breda. Fotostudio te bezoeken op 20 augustus tussen 10.00 en 14.00 uur. Website: nickfranken.com.

En als we er toch zijn De studio van Nick Franken bevindt zich rechts in de culturele broedplaats Electron. Op het andere uiteinde zit de momenteel nog gesloten MotMot Gallery, met actueel werk van kunstenaars en ontwerpers uit de regio. Tip voor later. Aan de achterzijde vindt u een eerste kunstwerk van de Blind Walls Gallery; hét museum op straat. Ruim 100 muurschilderingen geïnspireerd op de verhalen van Breda. Stap op de fiets en ontdek alle verborgen plekken en verhalen! Meer info via blindwalls.gallery.

Volledig scherm Electron, culturele broedplaats in Breda. © Willem Jongeneelen