Bewoners recreatiewoningen Bozlust moeten per 1 oktober vertrekken: ‘Ik schrok me kapot’

BERGEN OP ZOOM - De bewoners van de recreatiewoningen bij Brasserie Bozlust hebben bericht gekregen dat ze per 1 oktober moeten vertrekken. Volgens de gemeente Bergen op Zoom is er sprake van permanente bewoning en dat is verboden.