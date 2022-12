Bewoners flat in Bergen op Zoom gaan tot hun grote schrik het dubbele aan stroom betalen: ‘En we hebben niet eens een lift’

Gratis in Zevenber­gen, tot 750 euro in Hoogerhei­de: kosten gehandicap­ten­par­keer­plek lopen sterk uiteen

Het leven is voor automobilisten met een beperking goedkoper in Zevenbergen dan in Roosendaal of Ossendrecht. De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart of eigen parkeerplaats verschillen enorm tussen gemeenten.

12 december