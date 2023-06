Bewolkte dag in Bergen op Zoom

Saus uit Bergen op Zoom heeft beste Brabantse terras in de Terras Top 100

Het terras van Saus aan de Boulevard in Bergen op Zoom heeft het beste terras van Brabant. Dat maakt Misset Horeca maandag bekend in de Terras Top 100. Er staan in totaal vijftien Brabantse terrassen in de lijst van het horecavakblad.