Bestuurder belandt op wegdek bij ongeval op A4 bij Bergen op Zoom, weg dicht bij knooppunt Zoomland

Het nieuwe jeu-de-boulessei­zoen is weer begonnen in Putte: ‘Lekker in de buiten­lucht’

PUTTE - In Putte is jeu de boules de meest beoefende sport onder 50 plussers. Dat bleek woensdagmiddag weer tijdens een jeu-de-boulestoernooi in het dorp met dertig deelnemers, die de zilverkleurige ballen zo dicht mogelijk bij het kleine houten balletje probeerde te rollen.

23 maart