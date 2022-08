Bergse wachtlijst Wmo weggewerkt, maar zorgen voor de toekomst blijven

Dit tot grote opluchting van wethouder Joey van Aken. ,,We begrijpen maar al te goed hoe vervelend het voor inwoners is als ze lang moeten wachten op een antwoord op hun hulpvraag.” Op het dieptepunt, een half jaar geleden, stonden er 700 Bergenaren in de wachtrij. Ze vroegen onder meer om hulp in de huishouding, dagbesteding, begeleiding of een scootmobiel.