Bergse schoenmaker laat zich niet kisten door eis van 25 mille en een dwangsom

‘Nu begrijp ik mijn vader pas’: kinderen van jonge Canadezen die voor onze vrijheid vochten, bezoeken Nederland

WOENSDRECHT - Nooit begreep de Canadese Karen Hunter waarom haar vader niet over zijn oorlogstijd in Nederland wilde praten. Nu wel, nu ze op bezoek in Woensdrecht en Bergen op Zoom voelt wat hij meemaakte.

18 september