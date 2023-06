Bergse politiek unaniem voor herstel historische kademuren: ‘Andere opties zijn vergissingen’

Jeugd maakt kennis met de bouw: ,,Waar zijn die slangen voor?”

HOOGERHEIDE - Leerlingen van de Woensdrechtse basisschool Fortuna hebben gisteren in het kader van de Dag van de bouw verzorgingstehuis Hoogerwaard in Hoogerheide bezocht en vragen gesteld, zoals: ,,Wat is dat voor een gat?”