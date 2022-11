Bergse horeca-afdeling stuurloos: ‘Nul respons op oproep voor nieuw bestuur’

Bergse ijsmaker Crusio opent na 108 jaar een tweede ijssalon: ‘Hoogerhei­de bruist en is gezellig’

HOOGERHEIDE - Voor het eerst sinds de oprichting in 1915 openen de ijsmakers van Crusio een tweede vestiging, buiten thuisbasis Bergen op Zoom. In maart 2023 start Coen Crusio, van de vierde generatie, een ijssalon in hartje Hoogerheide.

