Bergse acteur Alex Hendrickx met De Speld Theater op de planken: ‘Ik leef nog steeds in een kinderdroom’

Sluiting kerken Putte en Huijbergen geen verrassing, maar wel ‘een flinke domper’

PUTTE/HUIJBERGEN - Hoewel de sluiting van de Sint Dionysiuskerk in Putte en de OLV Hemelvaartskerk in Huijbergen niet als donderslag bij heldere hemel komt, balen kerkgangers in de gemeente Woensdrecht wel.

27 april