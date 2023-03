Bergenaar Martijn ziet in Col du Kragge het ideale parcours voor de crossduatlon: ‘Mooi opwarmertje’

BERGEN OP ZOOM - Op de onverharde paden rondom Col du Kragge organiseert Bergenaar Martijn van Schaik zaterdag 18 maart een crossduatlon. Een opwarmertje voor de Zoom(wo)man, de triatlon die in mei voor het derde jaar op rij in Bergen op Zoom van start gaat.

,,Het idee voor de crossduatlon is op dezelfde manier ontstaan als de triatlon”, vertelt triatleet en coach Martijn van Schaik. ,,Je rijdt met de mountainbike een rondje over het parcours van Col du Kragge en je denkt: wat hebben we hier toch een prachtige omgeving. Vervolgens teken je thuis een route uit voor een crossduatlon.”

Die vindt zaterdag 18 maart plaats op het onverharde terrein op en rond de voormalige Bergse vuilstortplaats aan de Bergsebaan. ,,Precies op halfvasten”, vervolgt Van Schaik. ,,En daarmee acht weken voor triatlon de Zoom(wo)man. Een mooi opwarmertje, dus.”

Ideale try-out

Van Schaik heeft twee routes uitgetekend. ,,Een duatlon is lopen, fietsen lopen. Wie de korte route doet, legt 3, 10 en 1,5 kilometer af. Het parcours van de lange route is het dubbele: 6, 20 en 3 kilometer.” Deelnemers lopen dwars over Col du Kragge en rijden met de mountainbike een deel van de zwarte route langs de Heide.

,,Voor mezelf is een mooi moment om te zien waar ik conditioneel sta”, zegt Van Schaik, die later in mei voor het derde jaar op rij de Zoom(wo)man organiseert, een triatlon over de Brabantse Wal. ,,Het idee is om aan die editie een crossvariant toe te voegen, over onverhard terrein. Ook in dat opzicht is dit een ideale try-out.”

Van Schaik, voorheen onder andere gymleraar op ‘t Juvenaat en nu onderwijsonderzoeker op een mbo-onderwijsinstelling in Dordrecht, ademt duursport en wil Bergen op Zoom komende jaren terug op de triatlon-kaart zetten.

Heuvels, bos en zee

Twee jaar geleden krijgt hij twintig man op de been. ,,Het zou mooi zijn als we ieder jaar een beetje groeien.” Zelf nam hij vroeger deel aan de Jan Wijten Memorial, een compacte triatlon rond de Bergse Plaat. Dat evenement wordt al jaren niet meer georganiseerd. ,,De uitdaging is voldoende vrijwilligers.”

Ook voor de Zoom(wo)man die dit jaar op zaterdag 6 mei van start gaat, kan Van Schaik nog wel wat handjes gebruiken. Wie deelneemt heeft de keuze uit een 1/2 of een 1/4 triatlon. Zwemmen gebeurt in de Binnenschelde. Het loopparcours is tussen de Waterschans en Hoeve Hildernisse.

De Oesterdam, de Zuidwesthoek en Kalmthoutseheide vormen het parcours voor de fietsers. Het zijn Van Schaiks’ eigen trainingsrondjes. ,,De Brabantse Wal is bij uitstek het gebied voor duursporters. Heuveltjes, bos, polder, hei, zee, vergezichten, goede fietspaden, mooie singeltracks.”

Van Schaik ziet volop kansen voor de Zoom(wo)man als vast onderdeel van het triatlonseizoen. ,,Afgelopen jaren zijn er veel gesneuveld. Maar hier rondom Bergen op Zoom kunnen we de fanatieke duursporter door die afwisselende natuur, voldoende uitdagen.”

Inschrijven voor de crossduatlon kan hier.

Volledig scherm Cross © Martijn van Schaik