Bergenaar Leslie steelt op Hart voor Auto’s de show met zijn vuurspugende knaloranje Nissan GT-R

Zoektocht naar historie Bergse witte goud: ‘Extra malsch en uitmunten­de kwaliteit’

BERGEN OP ZOOM - Oud-journalist Bas Augustijn dook in de geschiedenis van aspergekwekerij Isidorus uit Bergen op Zoom die vanaf eind 19e eeuw asperges in binnen- en buitenland verkocht, al dan niet ingeblikt. Zijn boek over de speurtocht naar de historie van het witte goud verschijnt deze week.

11 november