Bergenaar (49) die naar kinderporno speurde, wilde nieuwe Alberto Stegeman worden

Huisartsen­post in Roosendaal gaat ’s nachts op slot: patiënten moeten uitwijken naar Bergen op Zoom

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Per 1 mei stopt de nachtopenstelling van de huisartsenspoedpost in Roosendaal. Dit betekent dat inwoners uit de regio Roosendaal voortaan vanaf 23.00 tot 08.00 uur moeten uitwijken naar de huisartsenpost (HAP) in Bergen op Zoom.