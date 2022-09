Bergenaar (15) crasht na politieachtervolging met auto tegen woning, na mogelijke drugsdeal

Surveillerende agenten zagen de Bergenaar rond 17.00 uur in de Berkstraat bij een mogelijke drugsdeal, die werd gedaan vanuit de auto die later crashte.

Wilde achtervolging

De bestuurder van de auto rende hard weg, op de voet gevolgd door de agenten. De Bergenaar gooide tijdens zijn vlucht iets weg in een tuin. Dat bleek later drugs te zijn.

In de Vlierstraat konden agenten de 15-jarige jongeman aanhouden. In zijn auto werden zakjes met cocaïne en amfetamine gevonden. De jongen zit vast en wordt woensdag gehoord. Alle drugs zijn in beslag genomen.

Flinke scheuren in de voorgevel

De brandweer ging ter plaatse om de beschadigde gevel te onderzoeken. Het was niet nodig om de gevel te stutten, maar zitten flinke scheuren in de muur van de woning.

De auto waar de jongen in reed was niet van hemzelf. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De eigenaar van de auto is op de hoogte gesteld. Het is niet bekend of de eigenaar van de auto aangifte wil doen.