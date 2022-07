Bergen op Zoom rolt rode loper uit voor honderd groene elektrische deelscooters

Met kersverse deelscoo­ters langs plekken waar Roosendaal kan groeien; binnen én buiten de stad

ROOSENDAAL - Als Roosendaal per se naar 100.000 inwoners wil groeien, dan moeten er ín of aan de rand van de stad wel ontwikkellocaties zijn. De lokale VVD-afdeling charterde de kersverse deelscooters van GO Sharing en nodigde iedereen uit mee te rijden langs mogelijke bouwplekken.

