Bergen op Zoom pompt bijna 2 miljoen euro in achterstallig onderhoud eigen kantoor

Geblunder volgens raad met migranten­ho­tel, maar complex komt er toch: ‘Het is allemaal rommelwerk’

BERGEN OP ZOOM - De plannen voor een complex voor 435 arbeidsmigranten aan de Havendijk kunnen niet worden teruggedraaid, hoe groot de onvrede in de directe omgeving ook is. Wethouder Dominique Hopmans toont tegenover de Bergse gemeenteraad alle begrip voor alle emoties. ,,Vanaf nu doen we het anders.’’