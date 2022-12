Bergen op Zoom kondigt reeks aan maatregelen af om overlast dak- en thuislozen sterk te verminderen

Wel of niet laatste Woensd­recht­se herdertjes­tocht? ‘Jammer als het volgend jaar niet meer zou zijn’

WOENSDRECHT - Was het maandagavond de laatste herderstocht in het dorp Woensdrecht, of toch niet. De 500 deelnemers die gisteravond meeliepen in de tocht hopen dat de traditie niet verloren gaat.

20 december