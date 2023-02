Bergen op Zoom doneert euro per inwoner aan giro 555 voor hulp aan Turkije en Syrië

Hechte band met Turkije

Burgemeester Frank Petter vindt het belangrijk nu al direct steun toe te zeggen. ,,Bergen op Zoom heeft onder haar bevolking een grote groep mensen die afkomstig is uit Turkije. De band met het land is hecht”, stelt Petter. ,,Ook huisvesten we inmiddels nogal wat inwoners in onze gemeente die een Syrische achtergrond hebben. Als gemeentebestuur willen we zo snel mogelijk ondersteuning bieden aan de twee landen. Zelf hebben we net de herdenking van de watersnoodramp van 70 jaar geleden achter de rug. Toen die ramp ons in 1953 overkwam, konden we ook alle hulp gebruiken. Het gaat hier om een gigantische natuurramp met veel slachtoffers. Hulp bieden in de vorm van een donatie is dan het minste wat je kunt doen.”