Bep wil ondanks gebroken heup Honderden-toernooi niet missen: ‘Ik werd als baby al op het biljart gezet’

Slechtste score van het land: driekwart West-Brabanders ontevreden over zichtbaar­heid politie

Drie op de vier burgers in West-Brabant is ontevreden over de zichtbaarheid van de politie. Dat is meer dan in welke andere regio in Nederland. Vooral in de regio Roosendaal/Bergen op Zoom is de ontevredenheid groot.

19 december