Benefiet voor Turkije en Syrië in Gebouw-T met topbezetting: ‘Alle ego’s worden even opzijgeschoven’

Colombia­nen dachten aan het werk te gaan als schilder of kok, maar stonden in Steenberg­se cocaïnewas­se­rij

BREDA/STEENBERGEN – Ze zouden in Nederland aan het werk gaan. Als schilder, kok of lasser, beweren ze. Maar de politie trof de groep Colombianen in een cocaïnelab in Steenbergen. De officier van justitie eist vier jaar cel tegen hen. ,,Een toevallige Colombiaanse toerist komt niet op deze plek.”