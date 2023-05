Belgische ziekenwagens kunnen straks ook in Nederland te hulp schieten

Celine (4) zat levensge­vaar­lijk klem in stapelbed, haar ouders waarschu­wen anderen: ‘We mogen van geluk spreken

WOENSDRECHT - Wat de familie Hendrikx overkwam, is een horrorscenario voor iedere ouder. Hun 4-jarige dochter Celine kwam in haar slaap levensgevaarlijk klem te zitten in een stapelbed op vakantie. Nu willen ze anderen waarschuwen. ,,We mogen van geluk spreken dat ze er nog is.”