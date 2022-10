Beheerders MFC Kloosterhof stoppen ermee

HOOGERHEIDE - Gerard en Jacqueline Bodewus stoppen volgend jaar als beheerders van Kloosterhof in Hoogerheide. Het echtpaar was nog niet van plan om te stoppen maar na een conflict met de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal hebben ze laten weten dat 31 juli volgend jaar hun allerlaatste dag is.

,,Volgend jaar zijn we negentien jaar beheerders en we hebben dit werk altijd met liefde en plezier gedaan”, vertelt Jacqueline Bodewus. De reden van het stoppen is een discussie met Van Agtmaal over het gebruik van de foyer van het Multifunctioneel Centrum.

In augustus werden 85 vluchtelingen ondergebracht in de sporthal van Kloosterhof en Van Agtmaal wilde dat die ook gebruik mochten maken van de foyer. ,,Alles wat er in de foyer staat is ons eigendom en de vluchtelingen zouden dan gebruikmaken van deze ruimte terwijl wij er niet waren. Daar hebben we ons tegen verzet”, zegt ze.

Contract niet verlengen

,,Van Agtmaal dreigde toen om ons contract, dat per 31 december van dit jaar afloopt, niet te verlengen. Dit was voor ons de druppel, waarna we een brief naar de gemeente hebben gestuurd met de mededing dat we volgend jaar stoppen.”

Quote We zijn hier van ’s morgens vroeg tot midder­nacht in de weer om het iedereen naar de zin te maken Jacqueline Bodewus

Het echtpaar Bodewus zegt dat er van de gemeente alleen maar een ontvangstbevestiging is ontvangen. ,,We zijn niet uitgenodigd om ons besluit nader toe te lichten en dat voelt alsof er geen waardering is voor alles wat we hebben gedaan”, zegt Jacqueline Bodewus. ,,We zijn hier van ’s morgens vroeg tot middernacht in de weer om het iedereen naar de zin te maken.”

Teleurgesteld

Ook is ze teleurgesteld dat van de Woensdrechtse gemeenteraadsleden nog niemand is komen informeren over wat er precies aan de hand is.

Van Agtmaal bevestigt dat er een discussie heeft plaatsgevonden tussen hem en de beheerders over het gebruik van de foyer, maar wil daar verder niet op ingaan. ,,Erg jammer dat ze stoppen”, zegt hij. Volgens Van Agtmaal wordt begin volgend jaar de sollicitatieprocedure opgestart voor nieuwe beheerders.

De gemeente moet ook op zoek naar een nieuwe beheerder voor MFC de Drieschaar in Ossendrecht.

In juni van dit jaar overleed onverwachts beheerder Marie-Rose de Moor. ,,Momenteel is er een tijdelijke oplossing voor het beheer maar ook voor De Drieschaar wordt er begin volgend jaar een sollicitatieprocedure opgestart”, legt Van Agtmaal uit. ,,Er hebben zich nu al mensen aangemeld die interesse hebben om beheerder te worden. MFC de Biezen in Putte en MFC de Kloek in Huijbergen worden beheerd door Fancy Roeken en Monika Mielke is de bedrijfsleidster in De Kloek. Fancy en Monika doen het fantastisch. Voor Het Kloosterhof en De Drieschaar zoeken we mensen met dezelfde instelling als Fancy en Monika.”