Beeldhouwwerk ‘De Beer’ gestolen in Bergen op Zoom: ‘Kunst staat er om gezien te worden en daar blijf je van af’

BERGEN OP ZOOM - Het is een triest gezicht op het grasveld op de hoek aan Zonneplein en Sterrelaan: een overgebleven voetstuk waar zo’n 47 jaar lang het beeldhouwwerk ‘De Beer’ van Willem Simonis op stond. Het beeld is gestolen, de gemeente doet aangifte.

Hoe het beeld ontvreemd is, is nog altijd een raadsel. ,,Er moet haast een hijskraan aan te pas zijn gekomen, want het beeld is gemaakt van brons en weegt behoorlijk wat”, vertelt Willem Kruf. Hij deed eerder dit jaar onderzoek naar de beeldhouwer Willem Simonis, die het beeld geboetseerd heeft.

Zo ontwierp Simonis De Beer al tijdens zijn studie in de jaren veertig, aan de Academie voor de Schone Kunsten in Antwerpen. Toen maakte hij het beeld van gips. ,,Daarvoor kreeg hij in 1953 de Bugatti-aanmoedigingsprijs”, aldus Kruf.

In 1975 geplaatst

Na zijn studie keerde beeldhouwer Simonis terug naar Bergen op Zoom en werd hij onder andere lid van kunstenaarsvereniging ‘Het Markiezenhof in 1960’. ,,Het gegipste model van De Beer werd het uitgangspunt van de uiteindelijke bronzen beer”, legt Kruf uit. Deze levensgrote beer werd in 1975 geplaatst op de hoek van de Sterrelaan.

Gemeente Bergen op Zoom heeft inmiddels aangifte gedaan wegens diefstal van De Beer. ,,We zijn enorm geschrokken”, laat woordvoerder Erwin Stander weten. ,,Kunst staat er om gezien te worden en daar moet je gewoon vanaf blijven.”

Vaker last van vandalisme

Het onderzoek ligt momenteel in handen van de politie. De gemeente hoopt dat eventuele getuigen zich nog melden. ,,Maar of we het beeld ooit nog terugvinden is nog maar de vraag”, aldus Stander.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente last heeft van vandalisme en diefstal, vertelt Stander. Zo werd in 2013 het Lezend Meisje uit voorzorg weggehaald van het muurtje bij de bibliotheek in Halsteren. In 2019 kreeg het beeld een nieuwe plek op het Dorpsplein. En in 2020 werden bronzen geitjes op de Plaat gestolen.