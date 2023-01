Basisscholen in West-Brabant kunnen griepgolf nog prima aan

Ziekenhui­zen sinds corona kritischer op duurzaam­heid: ieder een mok scheelt 150.000 bekertjes per jaar

BREDA/ROOSENDAAL – Ook in ziekenhuizen wordt al jaren nagedacht over duurzaamheid. Maar de coronacrisis gaf uiteindelijk de aanzet tot een grondige aanpak. Noodgedwongen. ,,We hadden zúlke bergen afval. Toen zijn we gaan kijken: hoe kan dit anders?”

3 januari