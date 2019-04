BASF Antwerpen poogt hinder door fakkelen in mei en juni te beperken

“Binnen 10 jaar veel meer arbeidsmi­gran­ten nodig op AFC Dinteloord”

15 april STEENBERGEN - Medio 2029 zijn in het glastuinbouwgebied AFC in Dinteloord zeker 1000 arbeidskrachten nodig. Dat zijn er zo'n 600 meer dan in de huidige situatie. Dat zei tomatenkweker Wilko Wisse namens Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) vanavond tijdens de grote rondetafelconferentie over arbeidsmigranten in het gemeentehuis van Steenbergen.