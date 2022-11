Automobiliste (21) probeert handhaver aan te rijden in Bergen op Zoom, gepakt na achtervolging

Wethouder heeft geen oplossing voor druk verkeers­punt in Woensd­recht

WOENSDRECHT - Wethouder Thierry de Heer erkent dat de T-splitsing Dorpsstraat – Grindweg in het dorp Woensdrecht een gevaarlijk verkeerspunt is, maar heeft vooralsnog geen oplossing om de situatie veiliger te maken. In de openbare vergadering van het Dorpsplatform Woensdrecht kwam de T-splitsing aan de orde.

13 november