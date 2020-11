Automobilist die nog 7 jaar de cel in moest, werd in België veroordeeld voor drugs

‘Dramati­sche’ woning­markt drijft makelaars tot wanhoop: ‘Ik bied duizend euro voor een goede tip’

29 oktober BERGEN OP ZOOM - De woningmarkt in Bergen op Zoom is dramatisch, vindt Rob Mion van Rob Mion Vastgoed. Vooral op het gebied van huurhuizen. ,,Er is gewoon veel te weinig.”