Auto vliegt uit de bocht op A58 bij Bergen op Zoom na achtervolging vanuit Zeeland

Rond 21.00 uur maandagavond meldde een medewerker van een tankstation langs de A58 bij Arnemuiden dat er een auto na het tanken hard was weggereden zonder te betalen, in de richting van Bergen op Zoom. De medewerker wist het kenteken nog en gaf deze door. Agenten zagen het voertuig vanaf een viaduct rijden op de A58 en zetten de achtervolging in. Ze gaven ter hoogte van Bergen op Zoom Noord een stopteken.

De bestuurder van de auto reed door, reed de afrit af en ging de Randweg Noord op. Daar raakte hij door de hoge snelheid de macht over het stuur kwijt, vloog uit de bocht en sloeg in de berm over de kop. De jongemannen in de auto konden daarna nog zelf uit het voertuig komen. Twee van hen, een 18-jarige man uit Amsterdam en een 17-jarige jongen uit Middelburg, zijn direct aangehouden. De derde, een 17-jarige jongen uit Bergen op Zoom, is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege onbekende verwondingen. Hij zal later worden verhoord.