Auto over de kop geslagen bij aanrijding op A4 bij Bergen op Zoom.

onderscheiden Een lintje? Dat kwam voor Joke écht als een verrassing: ‘Ik ben nog nooit zo geschrok­ken’

BERGEN OP ZOOM - Joke de Jaeger-Warmoeskerken (78) uit Bergen op Zoom heeft jarenlange ervaring in vrijwilligerswerk, vooral op bestuurlijk niveau. In Eindhoven, waar ze lang woonde, in Rijsbergen waar haar man burgemeester was en in Bergen, waar ze inmiddels alweer 23 jaar woont.

13:08