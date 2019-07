Auto op de kop op A58 bij Bergen op Zoom, twee inzittenden gewond

Van 't Land De schaduw­kant van een vruchtbare oogst

9:30 Terwijl ik dit schrijf, zit ik in de schaduw de kersenpluk te aanschouwen en de administratie bij te werken. De kersenpluk is vaak gezellig en ook voor onze bankrekening is het fijn. Want wat veel mensen niet beseffen, is dat we ons geld verdienen in vijf maanden tijd en vervolgens zeven maanden geen inkomsten van het bedrijf hebben. En onkosten des te meer.