Auto flink beschadigd door brand in Steenbergen

Bulgaar (33) die in gestolen auto reed aangehou­den langs A58 bij Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 33-jarige man uit Bulgarije is donderdagnacht in Bergen op Zoom aangehouden omdat hij in een gestolen auto reed. Bij een tankstation ter hoogte van Wouwse Tol werd de bestuurder door politieagenten gecontroleerd. De auto werd eerder deze week gestolen.

24 juni