Attracties en vuurwerk: dit is er te doen op de Bergse voorjaarskermis

Tweede klasse C Talent uit Wouw dompelt RBC in rouw met late gelijkma­ker: ‘We hebben er met z'n allen voor gestreden’

RBC leek in een zetel op weg naar de titel in de tweede klasse. Maar door de tweede remise in drie wedstrijden staat de druk er weer vol op. Namens Cluzona bezorgde Pieter van Eijck in blessuretijd de ambitieuze kampioenskandidaat hoofdpijn: 1-1.