Astronaut André Kuipers inspireert op ZWH College: ‘Laten we zuinig zijn op ons mooie blauwe bolletje’

STEENBERGEN - Een ernstig verwarde man (53) is zondagochtend met zijn auto ingereden op het toegangshek van de woning van burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen. Vlak daarvoor reed de bestuurder uit Steenbergen ‘op zeer asociale manier’ rond in Steenbergen waarbij hij ook in volle vaart probeerde in te rijden op een politiewagen.

27 maart