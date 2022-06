Asfaltcentrale APM weer in de fout: ‘We zijn bezorgd over de uitstoot van kankerverwekkende stoffen’

Primeur voor Halsterse biblio­theek: de slimme boekenkast

HALSTEREN - René Elfring is nog van de tijd dat boeken bij het uitlenen gestempeld werden. De bezoeker van de Halsterse bibliotheek kijkt er van op dat hij bij het inleveren geen handelingen op het digitale scherm meer hoeft de verrichten. De slimme boekenkast is in Halsteren gearriveerd. ,,Wel handig als je het eenmaal weet.’’

31 mei