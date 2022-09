Artistiek vrouwencollectief maakt fascinerende expositie rond mode en film in Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM/ANTWERPEN - Vijf sterke vrouwen vonden elkaar en versterkten elkaars werk. Het resultaat is de expositie If clothes could talk rond mode en film in Het Markiezenhof. Een van die vrouwen is Funda Erzade. ,,Kleding zegt veel over het karakter van mensen.”