Arbeidsmigranten in gemeente Steenbergen: ‘Mijn toekomst ligt hier’

jubileum 750 jaar SteenbergenSTEENBERGEN - Drie jaar geleden kwam Lavinia Butnariuc (26) in haar eentje vanuit Roemenië naar Nederland. Via een uitzendorganisatie ging ze uien oogsten. Sinds acht maanden is ze nu receptioniste in Stella Maris, het uit 1928 stammende, schitterend verbouwde klooster in Welberg dat nu dienst doet als verblijfplaats voor 420 arbeidsmigranten.

,,Ik houd van Steenbergen. De mensen zijn er rustig en vriendelijk. Ik vind hier de toekomst die ik in Roemenië niet had. Hier kan ik mijn dromen realiseren. Mijn familie blijft in mijn geboorteland. Binnenkort komen ze kijken hoe goed ik het hier voor elkaar heb. Ik heb leuk werk en woon heerlijk naar mijn zin. Mijn hobby is motorrijden. Hier geleerd. Het is fijn om door de prachtige omgeving te rijden. In Roemenië hebben mensen over het algemeen minder ambities. Huisje, boompje, beestje en een kindje, dan vinden ze het al lang goed. Mijn toekomst ligt open. Eén ding is zeker: die ligt hier.”

750 jaar Steenbergen In het jaar waarin Steenbergen zijn 750-jarig bestaan en 25 jaar één gemeente viert, brengt BN DeStem een serie verhalen. Vandaag aflevering 28: Lavinia Butnariuc, een van de 420 arbeidsmigranten in Stella Maris.

Schoolvoorbeeld

Volgens Eefke Visser (34), directeur van uitzendorganisatie Goodmorning, is Lavinia Butnariuc een schoolvoorbeeld van de moderne arbeidsmigrant. ,,Ze past zich aan, gaat Nederlands leren en voelt zich hier thuis. De Nederlander ziet haar vaak niet eens als arbeidsmigrant. Men heeft helaas een totaal verkeerd beeld van een arbeidsmigrant. Dat zouden vooral luidruchtige mannen met een drank- of drugsprobleem zijn. Dat klopt niet."

De mensen, zoals in Stella Maris, komen werken om hier, of later terug in het land van herkomst, een betere toekomst te hebben. ,,Steenbergen heeft er relatief veel, werkzaam in de glas- en tuinbouw, voeding, zorg en ompak. Iedere ochtend vertrekken er 200 richting de kassen op Prinsenland. Die vind je nergens anders. Wellicht een paar studenten, al gaan die liever in de horeca werken. Arbeidsmigranten zijn dus broodnodig.”

‘Gebeurt nooit wat’

Gelet op de luidruchtige situatie in 2015 rond de eventuele komst van een AZC naar Steenbergen leek het er niet op dat alle mensen in de gemeente even gastvrij waren. Het kleine Welberg, met circa 1100 inwoners, is met de huisvesting van 420 arbeidsmigranten, van Roemeense, Poolse, Spaanse en Hongaarse komaf, rijk bedeeld. Toch zijn er nooit problemen. Visser: ,,Mensen zijn vaak angstig voor het onbekende. Voor de bewoners van Stella Maris is genoeg vermaak. Het beheer is, mede verzorgd door Lavinia, goed geregeld.”

De zaak in Stella Maris is transparant. Goodmorning kocht het voormalige klooster in 2009 aan. ,,Ook toen woonden er al bijna 400 arbeidsmigranten in het oude gedeelte. Maar dicht opeen. Eerst werd het oude gedeelte verbouwd en teruggebracht tot 100 slaapplekken, in 2012 kwam de nieuwbouw met nog eens 300 bedden extra.” In Stella Maris is een restaurant en brasserie. Voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan er gaan eten, zien dat het er netjes is en de sfeer prettig. Een aanwinst voor Welberg.