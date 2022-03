Appartementen op plek gezondheidscentrum tonen veelbelovend: ‘Plan gaat de hoogte in’

Onderne­mers­cen­trum Het Plein nu al bijna vol

BERGEN OP ZOOM - Wat in Hoogerheide werkt, moet in Bergen op Zoom minstens net zo goed lopen. En dat blijkt. De belangstelling voor ondernemerscentrum Het Plein, in het pand van het voormalige gezondheidscentrum aan de Louis Porquinlaan, loopt als een trein. "We hebben nog drie ruimtes over", zegt initiatiefnemer Jaap Adam.

