Angelique is schuldenvrij, maar het toeslagendossier is nog niet dicht: ‘De geleden schade is enorm’

De problemen begonnen in 2010 toen Links haar toenmalige partner verliet en terugkeerde naar Bergen op Zoom. Duizenden euro’s kinderopvangtoeslag moest ze terugbetalen. Onterecht, bleek later. In 2021 ontving ze een financiële vergoeding. Maar afsluiten kan Links het niet. ,,Er wordt gesproken over compensatie, maar wat ik teruggekregen heb is gewoon mijn eigen geld. Een echte oplossing is er nog steeds niet.”