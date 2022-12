Interview Jan Dua Van ‘optredens’ voor familie tot regisseur bij grote gezelschap­pen: ‘Jongeren moeten kunnen spelen’

BERGEN OP ZOOM - Als jochie zette Jan Dua zijn eerste stappen in de Bergse toneelwereld. Hij was medeoprichter van een theatergroep en groeide uit tot regisseur. Net klaar met ‘All Shook Up’ van The MusiCompany staat volgende week Toneelvereniging Première met ‘Peer’ op de planken. ,,Ik wil dat mijn publiek meegezogen wordt in het verhaal.”

