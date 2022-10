Als de kleine ondernemer verdwijnt, wordt het pas écht Halloween

Kermisat­trac­tie blokkeert zicht van Teerkamer: ‘Ik begin evenemen­ten op de Grote Markt beu te raken’

BERGEN OP ZOOM - Hij is in principe vóór evenementen op de Grote Markt, was blij met de terugkeer van de kermis naar de binnenstad. Maar nu het uitzicht van De Teerkamer de komende dagen een grote rode achterkant van een attractie is, baalt eigenaar Leslie Lauwen stevig.

20 oktober