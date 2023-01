Alle partijen aan tafel voor gesprek over toekomst kerk Woensdrecht: monument of slooppand?

Sloopkogel of monumenten­sta­tus: gemeente moet beslissen over lot kerk Woensd­recht

WOENSDRECHT - Een sloopvergunning of juist een beschermende monumentenstatus voor de kerk in Woensdrecht: dat dilemma ligt op het bord van de gemeente nu er zowel voor het neerhalen als het behouden van het gebouw een verzoek is ingediend.

3 januari