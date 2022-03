Afscheid Woensdrechtse raadsleden: écht weg, wéér weg of straks terug: ‘Geen glazen bol nodig’

Nadat de kiezer gesproken heeft, valt vierjaarlijks het doek voor zittende raadsleden die geen nieuwe zetel veroverden of ambieerden. In het stabiele Woensdrecht viel de 'schade’ nogal mee. Toch werden drie vertrekkers in de bloemen gezet.

Allereerst PvdA’er Ruud Gaarkeuken, die in 2020 terugkeerde als raadslid om Jeroen Beunk te vervangen. ,,We dachten onze twee zetels vast te houden, maar de keiharde waarheid is dat we van één zetel verloren. Jammer, maar de collega's die op die verkiezingsavond opbeurende woorden spraken, of een hand op mijn schouder legden, dat voelde erg prettig.”

PvdA-leider Wendy de Koning bedankte Gaarkeuken voor zijn inzet. Die beloofde een 'tot ziens'. ,,We gaan bouwen aan een nieuwe PvdA.”

Lijsttrekker Wendy de Koning keert als enige PvdA-raadslid terug in de gemeente Woensdrecht. Ze bedankte Ruud Gaarkeuken (m) die in de voorbije periode Jeroen Beunk (r) afloste.

Twee keer afscheid in 10 maanden

Manus Bolders (VVD) nam voor de tweede keer in tien maanden afscheid. ,,Op 6 mei toen je na 22 jaar de raad verliet, wat met een koninklijke onderscheiding werd gewaardeerd", aldus burgemeester Steven Adriaansen. ,,En nu omdat je eind 2021 je geroepen voelde om Robbert Jan Willeboordse te vervangen toen die verhuisde.” Bolders vond het eervol om te doen. ,,Maar ik ben blij dat ik er nu echt een punt achter kan zetten.”

VVD'er Manus Bolders zwaaide in mei 2021 af als Woensdrechts raadslid, keerde in december terug toen partijgenoot Robbert-Jan Willeboordse verhuisde, maar zet nu toch echt een punt achter zijn politieke loopbaan.

Afscheid van tijdelijke aard

En dan was er nog Luc de Vos. ,,Maar dit afscheid is van tijdelijk aard", vermoedde Adriaansen. Immers, als het CDA straks opnieuw in de coalitie komt en een wethouder levert, kan De Vos in april toch weer aanschuiven als raadslid. ,,Volgens mij hoeven we daar geen glazen bol voor te hebben", dacht de burgemeester.

Luc de Vos (CDA) nam maandag afscheid van de gemeenteraad Woensdrecht, maar keert binnenkort mogelijk terug als zijn partij weer een wethouder zou leveren.