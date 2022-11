Aerojobs lonkt naar vliegtuigtechnici en techneuten uit andere sectoren: ‘25 werkgevers present op Aviolanda’

HOOGERHEIDE - Niet alleen vliegtuigtechnici die een baan of stage zoeken zijn donderdag 17 november welkom op de beurs Aerojobs bij de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) in Hoogerheide, maar ook zij-instromers uit andere sectoren.

Tussen de vliegtuigen en helikopter in de hangar van de AM&TS op Aviolanda verzamelen zich donderdag 25 werkgevers in de luchtvaart, allemaal op zoek naar gemotiveerde krachten met een neus voor techniek. Met ruim 100.000 vacatures die in Europa opdoemen door een pensioneringsgolf onder vliegtuigtechnici, is de nood hoog.

Dus staan bedrijven als KLM, TUI, Transavia en Fokker Techniek paraat om uit te leggen wat zij kunnen bieden. ,,Vanuit ROC's hebben we nooit te klagen over belangstelling van jongens en meiden voor Aerojobs", zegt Eveline van den Aker van AM&TS. ,,Nieuw is dat we ons niet alleen richten op vliegtuigonderhoudstechnici.”

ASML, windenergie of offshore

Immers, wie het precieze werk aan een vliegtuig in de vingers heeft, kan met een voltooide mbo-opleiding ook doorstromen naar chipmachinefabrikant ASML, windenergie of offshore. ,,Anderzijds hopen we ook dat mensen die al een technische achtergrond hebben zich willen oriënteren op een baan in de luchtvaart.”

Aerojobs trekt extra standhouders uit België, zoals Brussels Airlines, Flying Service uit Antwerpen, plus Safran en Sabena Engineering, gevestigd op Zaventem. Ook de Nederlandse marine en luchtmacht zijn present, evenals ‘buurman’ Vliegbasis Woensdrecht, die plaatwerkers voor kunststoffen en schilders zoekt.

Aerojobs duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via am-ts.nl of vliegtuigtechniek.nl, of aan de poort bij Aviolanda in Hoogerheide (ID-bewijs meenemen). Van 17.00 tot 20.00 uur is er een open avond van beroepsopleider Curio, die dan ook op haar locaties in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda de deur open zet.