Advocaat Yvon K. over dood Chris Grinwis: ‘Wie vermoordt er nou haar sugardaddy?’

Deze monumenten openen dit weekend in Halsteren en Lepel­straat de deuren: Anthonius­mo­len en Quirinus­kerk

HALSTEREN/LEPELSTRAAT - Ben je al eens binnen geweest bij de Quirinuskerk, de Sint Anthoniusmolen of de Sint Martinuskerk in Halsteren? Zo niet, dan kan dat tijdens dit weekend tijdens de Open Monumentendagen. Ook het kapelletje in Lepelstraat opent opnieuw de deuren.