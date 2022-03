ABN AMRO vertrekt uit Bergen op Zoom: ‘Vrijwel iedereen regelt bankzaken digitaal’

Vorig jaar is het kantoorbezoek met 35 procent afgenomen ten op zichte van 2020. ,,Dat is veel en de trend is al jaren zo. Voor de meeste mensen, ook ouderen, is digitaal bankzaken doen heel makkelijk.” Voor de kleine groep mensen voor wie digitaal bankieren lastig blijft, zijn er financiële zorgcoaches. ,,Die leren klanten thuis omgaan met internetbankieren en de ABN AMRO app, zodat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven bankieren."

Beeldbellen

Het dichtsbijzijnde kantoor voor klanten van de bank is straks Etten-Leur. Voor belangrijke gesprekken kan daar een afspraak gemaakt worden. ,,Dat is vaak een hypotheekgesprek. Toch zien we ook nu al dat 60 procent van die gesprekken via beeldbellen gaat”, meldt de woodvoerder die toegeeft dat corona daarvoor wel als een vliegwiel heeft gewerkt.

Geldmaat

Het kantoorpand gaat in de verkoop. Er blijft geen pinautomaat op die locatie. Klanten kunnen geld opnemen bij de geldautomaten van Geldmaat. Op de website van Geldmaat vinden klanten de dichtsbijzijnde automaten. Het afstoten van het kantoor gaat niet ten koste van banen. ,,Medewerkers worden overgeplaatst naar een ander kantoor of krijgen een andere functie.”

Dat het kantoor in Bergen op Zoom sluit is het gevolg van het monitoren van klantbezoek. ,,Als er nauwelijks klanten komen is het voor niemand handig om het pand open te houden.”